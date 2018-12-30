2019 Ekonomisi Gto'da Değerlendirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bölge iş dünyası ile Gaziantep Ticaret Odasında ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım bölge iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda bölgeye özel bir teşvik modeli istedi.

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Borsası organizasyonunda GTO Toplantı salonunda gerçekleştirilen "İş Dünyası İstişare Toplantısına" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyası temsilcileri, bölgedeki oda ve borsaların başkanları ve üyeleri ile Gaziantep Ticaret Odasında bir araya gelerek ekonomik durum değerlendirmesi yaptı. İş dünyasının 2019'a ilişkin beklentilerini dinleyen Pekcan yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber 3 bakanlığın birleşmesiyle Ticaret Bakanlığı'nın oluşturulduğunu, bu sayede de geçmişte çok uzun sürelerde alınan kararların artık 5 dakika gibi kısa süreye inen toplantılar halinde alınabildiğini söyledi. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda temel hedefinin "yüksek gelirli ülkeler" ligine yükselmek olduğunu belirten Pekcan, bunun tek yolunun da üretilen ve dünya pazarlarına sunulan ürünlerin teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçtiğini vurguladı.

"Coğrafya makus talihimiz olmasın"

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bölge illerinin bulundukları coğrafyadan dolayı makus bir talih yaşamaması gerektiğine vurgu yaparak en fazla Suriyeli barındıran bölgedeki illerin gösterdiği öz veriden dolayı desteklenmesi ve özel bir statüye tabi tutulması gerektiğini dile getirdi.

"Son 7 yıldır yaşadıklarımız, ödediğimiz bedeller, üstlendiğimiz sorumluluklar, coğrafi konumumuzun oluşturduğu bir kader, aşılmaz maküs bir talih olmamalı" diyen Yıldırım bu makus talihi birlikte aşalım, avantaja çevirelim çağrısında bulundu. Bölge özelinde bir teşvik-destek sistemine ihtiyaç olduğunu söyleyen Yıldırım, "Yetişmiş iş gücümüzün göçünü önlemek, çocuklarımızın yaşamlarını burada sürdürmelerini sağlamak, Suriyeli sığınmacıları kayıtlı bir şekilde istihdam edebilmek, yeni üretim ve istihdam alanları açabilmemiz için, komşumuzda yaşanan savaşın bize ödettiği maddi ve manevi bedeli hafifletebilmek için Suriye dramından etkilenmiş başta Kilis, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa olmak üzere bölge kentlerimizi kapsayan bir destek modeline ihtiyacımız var" diye konuştu.

Toplantı öncesinde Bakan ile bir araya gelen bölge Oda ve Borsa başkanları ise dış ticaret, finansmana erişim, vergi gibi konularda iş dünyasının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini ele aldılar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA