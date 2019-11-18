2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı
Görüntüler Dünya Köpekkızağı Şampiyonası'ndan. 15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvanın 2019 ayağı İngiltere'nin güneyinde Firle County Estate'de gerçekleştirildi.
18.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:12
Görüntüler Dünya Köpekkızağı Şampiyonası'ndan. 15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvanın 2019 ayağı İngiltere'nin güneyinde Firle County Estate'de gerçekleştirildi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: 2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı