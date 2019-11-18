2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı
Haberler » Dünya » 2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı - Haber

2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı

Görüntüler Dünya Köpekkızağı Şampiyonası'ndan. 15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvanın 2019 ayağı İngiltere'nin güneyinde Firle County Estate'de gerçekleştirildi.

18.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:12

Görüntüler Dünya Köpekkızağı Şampiyonası'ndan. 15 ülkeden 150 takımın katıldığı turnuvanın 2019 ayağı İngiltere'nin güneyinde Firle County Estate'de gerçekleştirildi. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: 2019 Dünya Köpekkızağı Şampiyonası İngiltere'de yapıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et