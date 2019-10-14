2019 DGS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS üniversite kayıtları ne zaman?
ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı sonucu ek tercih sonuçları da belli oldu. Böylelikle 2019 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt buldu. Üniversite kayıtları ne zaman? DGS ek yerleştirme sonuçları…
Ön lisans mezunlarının, lisans mezunu olabilmelerini sağlayan DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan DGS ek yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilecek.
2019-DGS ek yerleştirme işlemleri son buldu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI…
ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.