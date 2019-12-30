2019 Darıca'da hizmet yılı oldu

30.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:40

Darıca Belediyesi 2019 yılını dolu dolu hizmet yılı olarak geçirdi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla ilçede alt yapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirildi.



Darıca Belediyesi 2019 yılını birçok alanda dolu dolu hizmet yılı olarak geçirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve gelir gelmez ilçenin önemli sorunlarını çözmek için adımlar attı. 9 ay gibi kısa bir sürede birçok önemli projeyi hayata geçiren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza attı. 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, "Büyükşehir tarafından Askeri alanda oluşturulan Kocaeli'nin ilk Millet Bahçesi Darıca'da hizmete girdi. Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gören Millet Bahçesi'nin ilk etabı açılırken ikinci etap için de çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede Darıca ile Eskihisar bağlantısı da hayata geçirilecek. Büyükşehir Belediyemize Darıca'ya verdiği önem için teşekkür ediyorum" dedi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor salonunda çalışmalar sürdüğünü anlatan Başkan Bıyık, "Bin 800 kişilik seyirci kapasiteli olan ve yaklaşık 25 Milyon TL maliyeti bulunan spor salonunda Darıcalı gençler pek çok spor dalında spor yapabilme imkanı bulacak. Aynı şekilde Sırasöğütler Mahallemizde de kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğümüz ile birlikte Darıca'nın altyapı sorununa çare üretmek için kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıyoruz. Darıca'nın altyapı sorununa çare olması için 61 Milyon TL altyapı yatırımı yapılacak. Altyapı ihalesi tamamlandı ve kısa sürede çalışma başlayacak" diye konuştu.



İlçe genelinde çöp toplama hizmeti için belediye bünyesine araç alındığını söyleyen Bıyık,"Darıca Belediyesi olarak çöp toplama konusunda radikal karar alarak çöp konusunu kendi bünyemizde çözdük. Bunun için çöp toplama araçları almak için imzaları attık ve araçlarımızı teslim aldık. Bu şekilde ciddi bir tasarrufa gitmiş olacağız. Darıca Belediyesi olarak ilçemizdeki en büyük eksiklerden biri olan kültür sanat alanında adım attık ve gençlere yönelik tiyatro ve müzik okulu açtık. 'Gelenekten Geleceğe' anlayışını benimsediğimiz İskoliye Sanat Akademisi'nde dersler de tarihi İskoliye Mektebi'nde düzenlenecek. Böylece daha öce restorasyonu yapılan İskoliye Mektebi geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim alanında hizmet verecek" şeklinde konuştu.



Gönül belediyeciliğini Darıca'da hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Bıyık, "Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Ama biz istedik ki mahallelere giderek vatandaşlarımızla birebir temas kuralım. Derdi olan, sıkıntısı olan bize her türlü isteğini anlatsın. Her ay farklı bir mahallede Gönül Buluşması programı ile halkımızla bir araya geleceğiz. Darıca'da mahallelerimize yeni parklar kazandırmak için çalışmamız sürüyor. Çocuklarımızın aileleriyle güzel vakit geçirebileceği modern parklar inşa ediyoruz. 106 parkımızda bakım onarım, boyama ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bunun yanında ihtiyaç olan mahallelere de yeni parklar yapıyoruz. İlk etapta 2 adet yeni nesil parkın inşaatına başladık. 2019 yılını ilçemiz için en iyi şekilde değerlendirmek adına gece gündüz çalıştık. Birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Aynı şekilde 2020 yılında da hizmetlerin aksamadan devam etmesi için canla başla çalışacağız. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Darıcalılar'a verdiğimiz sözleri yerine getirmek için 2020 yılını en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA