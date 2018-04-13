2019'daki Seçimler Türkiye'nin 100 Yılının İstikametini Belirleyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2019'da gerçekleşecek olan iki seçim de bana göre sadece bir yerel veya genel seçim olmaktan ibaret değil. Aynı zamanda Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılının istikametini belirleyecek nitelikte bir öneme sahip seçim." dedi.

Karaaslan, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Forum AVM'de gerçekleştirilen "Şehrim 2023 Otobüsleri" ile ilgili basın toplantısında, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yola çıkarken, "bir şehri anlamanın en iyi yolu o şehre giden yoldur", dediklerini aktaran Karaaslan, "Bugün projemizin ilk etabı olan şehre giden otobüslerin meydanlarda, caddelerde, sokaklarda halkla buluşması gerçekleşmekte, gerçekleşecek. Diğer bir etap için "şehir buluşması" adını verdiğimiz kentimizi temsil eden bütün taraflarla bugün masaya yatırdık. Aslında bir anlamda şehrin röntgenini çektik." dedi.

Mersin'i 2023, 2053 ve 2071 vizyonları ve hedefleri çerçevesinde geleceğe, hak ettiği noktaya taşımak istediklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Bunun için ortak aklı çok önemsiyoruz. O nedenle bugün Mersin'de bütün tarafların bir araya geldiği toplantılar gerçekleştirmek için buradayız. Biz inanıyoruz ki tıpkı Türkiye'nin eğitimde, ulaşımda, sanayide, ekonomide, ticarette her alanda 2023 ve ötesi için güçlü hedefleri varken şehirlerimizle ilgili her şehrin kendi 2023 hedefleri olmalı. Mersinimizin de önümüzdeki seçimlerde AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak olması gerçekliğinden yola çıkarak önümüzde inşallah bu güzel gelişmelere çok az bir süre kaldı diyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz. 2019'da gerçekleşecek olan iki seçim de bana göre sadece bir yerel veya genel seçim olmaktan ibaret değil. Aynı zamanda Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılının istikametini belirleyecek nitelikte öneme sahip bir seçim. İşte o nedenle biz bugüne kadar yaptığımız gibi halka kulak veriyoruz. En büyük gücü halktan alıyoruz. Onlardan duyduğumuzu, aldığımızı hedeflere, projelere ve yol haritalarına dönüştürüyoruz. Bu anlamda projemiz yeni değil. Biz bunu hep yapıyoruz. Başarımızın arkasındaki en önemli sırrı da bu olarak tanımlıyoruz."

Karaslan, Mersin için gerçekleştirdikleri çalışmayı kentin bütün ilçelerinde de gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.