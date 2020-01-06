: 2019'da Uzayın Derinliklerine Bir Adım Daha Yaklaşıldı

06.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:47

İnsanoğlu, sadece kadın astronot ve teknik ekibin gerçekleştirdiği uzay yürüyüşüyle 2019'da uzayın derinliklerine bir adım daha yaklaştı. İnternette hızla yayılarak Amerikan Hava Kuvvetleri'ni alarma geçiren bir şakaysa bu yıl yaşanan ilginç gelişmelerden biriydi

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