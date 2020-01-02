2019'da uçak kazalarında yaşanan ölümler yarı yarıya düştü
Hollandalı merkezli havacılık danışmanlık şirketi To70, geçen yıl ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 50'ten daha fazla düşüş gösterdiğini bildirdi
02.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:52
Hollandalı merkezli havacılık danışmanlık şirketi To70, geçen yıl ticari uçak kazalarında ölenlerin sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 50'ten daha fazla düşüş gösterdiğini bildirdi.
Şirketin Yıllık Sivil Havacılık Güvenliği raporunda, 2019'da 8'i ölümcü şekilde neticelenen toplam 86 kaza yaşandı. Bu kazalarda toplamda 257 kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com