2019'da Türkiye'ye 2 Milyar Dolarlık Enerji Yatırımı Bekleniyor

Enerji sektörü temsilcileri gelecek yıl Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yabancı yatırım gelmesini öngörüyor.

Ankara'da düzenlenecek Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Başkanı Avukat Çiğdem Dilek, Türkiye'nin ekonomik büyümesi, döviz kurundaki değişim, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yasal düzenlemeler ve coğrafi konum gibi kritik özelliklerin Avrupa merkezli uluslararası enerji kuruluşlarının ilgisini Türkiye'nin üzerine çektiğini kaydetti. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Dilek, son olarak Alman Enercon Genel Müdürü Hans-Dieter Kettwig'in Türkiye'de rüzgar enerjisi alanında yapılacak ikinci YEKA ihalesiyle ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:

ENERJİ YATIRIMI 3 KAT ARTTI

"Yabancıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını görüyoruz. Yabancı yatırımcıların bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye'ye yaptıkları doğrudan enerji yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 649 milyon dolar oldu. Bu yılın 5 ayında hayata geçirilen 2.1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırımların yaklaşık 3'te 1'i enerji sektöründe yapıldı. Bizim öngörümüz gelecek yıl enerji sektörüne yapılacak yabancı yatırımın 2 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. Tüm sektör çalışanlarının hesaplarını buna göre yapmalarını öneriyoruz. Gelecek ay yaklaşık 300 firma ve 14 bini aşkın kişinin katılımıyla yapılacak fuar, bu nedenle büyük önem taşıyor. En önemli ekonomik sorunlardan biri olan cari açığın giderilmesi enerji yatırımları ile mümkün. Bunu artık herkes kabul ediyor. Gelecekte Türkiye'nin lokomotif sektörü olacak enerji, bu gelişimi iyi okuyanların kazançlarının artacağını ve Türkiye'nin büyümesine de katkı sağlayacağını gösteriyor."