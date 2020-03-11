2019'da özel sağlık sigortası için 7,7 milyar lira ödedik Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısı tamamlayıcı sağlık sigortalılarla birlikte 3,7 milyona ulaştı.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısı tamamlayıcı sağlık sigortalılarla birlikte 3,7 milyona ulaştı. Bu 3,7 milyon adet poliçe sahibi 7,7 milyar lira prim ödedi." dedi.

Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve katılım sigortacılığı markası Katılım Emeklilik, sağlık ürünleri Katılım Sağlık markası altında topladı. Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortası olduğu belirtilen Katılım Sağlık ürünleri düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Sincek, Türkiye'de özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının tamamlayıcı sağlık sigortalılarla birlikte 3,7 milyona ulaştığını ifade ederek, bu 3,7 milyon adet poliçe için 7,7 milyar lira ödendiğini söyledi.

Toplam poliçe tutarının 2019'da önceki yıla göre yüzde 34 arttığını ifade eden sincek, Katılım Emeklilik'in sağlık alanındaki poliçe prim tutarının 5,3 milyon liraya ulaştığını vurguladı.

Özel sağlık sigortasında katılım şirketlerinin payının henüz yüzde 1 bile olmadığını anlatan Sincek, "Burada önümüzde alınacak çok yol var. Hem özel sigorta sektörünün ekonomik büyüklüğünün hem de katılım sigortacılığının bu sektörden aldığı payın katlanarak artacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Sincek, kendilerinin de bu sektöre yönelik yeni ürünler hazırladıklarını, sağlık alanındaki ürünlerine halkın gösterdiği ilgi karşısında yeni bir stratejik konumlandırmaya gittiklerini kaydederek, faiz hassasiyeti olanların özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföylerine Katılım Sağlık markasını eklediklerini söyledi.

"Emeklilik" ve "Hayat" kategorilerinin yanına sağlığı da ekleyerek yeni bir yapı kurduklarını dile getiren Sincek, tüm sağlık ürünlerini bu çatı altında topladıklarını, hazırladıkları özel grup sağlık sigortasını kısa bir dönem önce satışa sunduklarını anlattı.

Sincek, böylece Türkiye'nin ilk ve tek katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçirmiş olduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Katılım Sağlık'a özel ve güçlü bir ekip kurduk. İçeride yapılanmamızı güçlendirirken sahada da anlaşmalı kurum sayımızı sürekli artırarak kapsama alanımızı genişletiyoruz. Kısacası sağlıkta büyümemizi güçlü bir atılımla sürdürüyoruz. Çünkü bu yıl ekonomik toparlanmayla birlikte sektöre olan talebin artacağını öngörüyoruz. Özellikle faizsiz tarafta başta sağlık olmak üzere hayata dokunan ürünlerimizin artmasıyla büyüme katlanacak."

"Yüzde 54 büyüyen katılım sigortacılığı 3,5 milyar liralık prim üretti"

Sincek, katılım sigortacılığının 2019'da önceki yıla göre yüzde 54 büyüyerek 3,5 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, 2020'ye de hızlı giren katılım sigortacılığının büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyledi.

Eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede katılım sigortacılığının öncü markası olmayı sürdürdüklerini dile getiren Sincek, daha önce sundukları Yabancı Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerinin beğenildiğini, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü ile Türkiye'nin dört bir yanındaki 500'ün üzerinde anlaşmalı hastanede, SGK'lı vatandaşların katılım payı ödemeden hizmet alabilmesini sağladıklarını anlattı.

Sincek, geçen yıl sağlık branşında 5,3 milyon lira brüt prim üretimi gerçekleştirdiklerini kaydederek, son iki yıldır umre ve hacca giden vatandaşları kendilerinin sigortaladığını bildirdi.

Ayhan Sincek, "Katılım Sağlık markamızla da 2020'ye adımızı yazdırmayı ve sektörde önemli bir hareketlenme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda katılım sigortacılığının lideri olarak tüm sektörün de büyük oyuncularından biri olma yönünde hedeflerimizi revize ettik." diye konuştu.

"2,4 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştık"

Sincek, Katılım Emeklilik'in 6 yıl önce Albaraka Türk ve Kuveyt Türk ortaklığıyla kurulduğunu anımsatarak, sadece katılım sigortacılığı yapan ilk ve tek şirket olduklarını söyledi.

Faiz hassasiyeti olan vatandaşların sigorta ve BES gibi ürünlere gönül rahatlığıyla yönelmesini sağladıklarını dile getiren Sincek, "Yılbaşından itibaren 2,4 milyar TL fon büyüklüğüne; 160 bin aktif sigorta sözleşmesine 671 bin BES ve OKS sözleşmesine ulaştık. Başta altın ve döviz olmak üzere 13 faizsiz fonumuzla halkımıza kazandırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sincek, Katılım Emeklilik fonlarının 3 yıldır üst üste fon şampiyonu olduğunu kaydederek, katılımcılar için sürdürülebilir reel getiri sunmayı sürdürdüklerini anlattı.

Net 68 bin 550 BES sözleşmesiyle sektörde net sözleşme artışında lider şirket olduklarının bilgisini veren Sincek, şirketin dijitalleşme ve teknolojiye verdiği önemin sunduğu kolaylıklardan bahsetti.

Kaynak: AA