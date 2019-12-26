2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber

26.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:57

Depremler ve fırtınalar; yolsuzluk skandalları ve protestolarla dolu 2019 yılını geride bırakıyoruz.



Fakat bu yılda 'sadece kötü olaylar mı yaşandı?' diye aklınıza bir soru geliyorsa hemen yanıtlayalım: Tabi ki hayır. Euronews.com'da Görüntüle