2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber
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2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber

2019'da hep üzücü haberler mi aldık? Yüzmüzü güldüren hiç mi bir haber gelmedi? euronews Türkçe bu sorulara yanıt aradı. İşte sizin için derlediğimiz 2019'un sevindiren haberleri.

26.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:57
2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber

Depremler ve fırtınalar; yolsuzluk skandalları ve protestolarla dolu 2019 yılını geride bırakıyoruz.


Fakat bu yılda 'sadece kötü olaylar mı yaşandı?' diye aklınıza bir soru geliyorsa hemen yanıtlayalım: Tabi ki hayır. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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