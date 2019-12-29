2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler

29.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:14

Dünya 2019'un ilk gününde Katar'ın 57 yıldan sonra Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu'ndan (OPEC) çıktığını, Brezilya'da aşırı sağ siyasetçi Jair Bolsonaro'nun yemin ederek devlet başkanlığı görevini devraldığını ve Avusturya'da eşcinsel evliliğin yasal hale geldiğini duyarak yıla başladı.



Sadece ilk 24 saatte olan bu gelişmeler bile 2019'da sayısız önemli olaya tanıklık edeceğimizin bir göstergesiydi ve öyle de oldu. Euronews.com'da Görüntüle