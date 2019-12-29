2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler
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2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler

euronews Türkçe olarak size 2019'da dünya kamuoyunda iz bıraktığını ve yaşandığı ülkeden daha geniş alanda bir etki oluşturduğunu düşündüğümüz önemli olayları ve bu olayların kendi kronolojilerini derledik.

29.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:14
2019'da dünya kamuoyunda iz bırakan olaylar ve gelişmeler

Dünya 2019'un ilk gününde 'ın 57 yıldan sonra Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu'ndan (OPEC) çıktığını, 'da aşırı sağ siyasetçi Jair Bolsonaro'nun yemin ederek devlet başkanlığı görevini devraldığını ve 'da eşcinsel evliliğin yasal hale geldiğini duyarak yıla başladı.


Sadece ilk 24 saatte olan bu gelişmeler bile 2019'da sayısız önemli olaya tanıklık edeceğimizin bir göstergesiydi ve öyle de oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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