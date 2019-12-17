2019'da dünya çapında 49 gazeteci öldürüldü, Türkiye'de 25 gazeteci daha hapse girdi

17.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:25

2019 yılında dünya çapında 49 gazeteci görevleri sebebiyle öldürüldü. Türkiye'de bu sene 25 gazeteci daha cezaevine gönderildi.



Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) raporuna göre bu sene 49 gazeteci gazetecilik faaliyetleri sebebiyle öldürülürken listenin başında Suriye ve Meksika var. Bu iki ülkede de 10 gazeteci hayatını kaybederken Afganistan'da 5, Pakistan'da 4 ve Somali'de 3 gazeteci meslek faaliyetleri sebebiyle öldürüldü. Euronews.com'da Görüntüle