2019'da dünya çapında 49 gazeteci öldürüldü, Türkiye'de 25 gazeteci daha hapse girdi
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2019'da dünya çapında 49 gazeteci öldürüldü, Türkiye'de 25 gazeteci daha hapse girdi

2019 yılında dünya çapında 49 gazeteci görevleri sebebiyle öldürüldü. Türkiye’de bu sene 25 gazeteci daha cezaevine gönderildi.

17.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:25
2019'da dünya çapında 49 gazeteci öldürüldü, Türkiye'de 25 gazeteci daha hapse girdi

2019 yılında dünya çapında 49 gazeteci görevleri sebebiyle öldürüldü. 'de bu sene 25 gazeteci daha cezaevine gönderildi.


Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) raporuna göre bu sene 49 gazeteci gazetecilik faaliyetleri sebebiyle öldürülürken listenin başında Suriye ve Meksika var. Bu iki ülkede de 10 gazeteci hayatını kaybederken Afganistan'da 5, Pakistan'da 4 ve Somali'de 3 gazeteci meslek faaliyetleri sebebiyle öldürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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