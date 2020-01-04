2019'da borsalar rekora doymadı
Dünya çapında geçen yıl yaşanan belirsizlikler ve risk algısını artıran risklere rağmen pay piyasalarında rekor üstüne rekor kırılırken, majör endekslerde ortalama yüzde 20'nin üzerinde artış yaşandı.
04.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:19
Dünya çapında geçen yıl yaşanan belirsizlikler ve risk algısını artıran risklere rağmen pay piyasalarında rekor üstüne rekor kırılırken, majör endekslerde ortalama yüzde 20'nin üzerinde artış yaşandı.
Kaynak: Dunya.com