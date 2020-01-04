Haberler » Ekonomi » 2019'da borsalar rekora doymadı - Ekonomi

2019'da borsalar rekora doymadı

Dünya çapında geçen yıl yaşanan belirsizlikler ve risk algısını artıran risklere rağmen pay piyasalarında rekor üstüne rekor kırılırken, majör endekslerde ortalama yüzde 20'nin üzerinde artış yaşandı.

04.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:19
2019'da borsalar rekora doymadı

Dünya çapında geçen yıl yaşanan belirsizlikler ve risk algısını artıran risklere rağmen pay piyasalarında rekor üstüne rekor kırılırken, majör endekslerde ortalama yüzde 20'nin üzerinde artış yaşandı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler