2019'da, 96 bin 800 kişi spor faaliyetlerine katıldı

30.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:19

2019 yılında Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen sportif faaliyetler birçok önemli ve bir o kadar da renkli ana sahne oldu.

Basketboldan yüzmeye, satrançtan futbola, halk oyunlarından jimnastiğe, doğa sporlarından atletizme kadar Şehitkamil Belediyesi tarafından 2019 yılında düzenlenen gençlik ve spor faaliyetlerine katılan tüm sporcular, senelerce unutulmayacak enstantaneler yaşadılar. Spora dair binlerce karenin hatırlarda iz bıraktığı ve spor kamuoyundan tam not alan organizasyonlarda başarı defterlerine rekorlar ve ilklerle dolu birçok yeni satır da eklendi.

Yaşam boyu spor faaliyetlerinin en güzel örneklerinin yaşandığı Şehitkamil Belediyesinin bayan ve erkek spor merkezlerinden 4 mevsim boyunca 16 bin üzerinde kişi faydalanırken, 7 farklı branşta aralıksız olarak eğitimlerin verildiği yaz ve kış spor okullarında 36 binin üzerinde kişi eğitim gördü.Gaziantep'in dünyaya açılan penceresi Alleben Yüzme Havuzlarında ise bir yılda 25 bin kişi kulaç atarken, gençlerin doğa ile buluştuğu adres Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezinde 12 binin üzerinde öğrenci heyecan ve macera dolu etkinliklere katıldılar.

İbrahimli Spor Merkezi ve Beykent Stadyumu gibi Gaziantep ve Türk soruna uzun yıllar hizmet edecek tesislerin de hizmete açıldığı 2019 yılında müsabık sahnede Şehitkamilli sporcuların ulusal ve uluslararası sahnede elde ettikleri milli başarılar göğüs kabarttı.

YAŞAM BOYU HERKES İÇİN SPOR

Yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerini 365 gün aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; spor alanındaki tesisleşme hamlesi, geleneksel hale gelen spor organizasyonları, spor okulları ve akademileriyle gençlik ve spor faaliyetlerine büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Başkan Fadıloğlu, 2019 yılında organize ettikleri spor faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yaşam boyu sağlığını korumak, çocuklarımızın ve gençlerimizin hastalıklardan uzak, zinde, mutlu ve sosyal gelişimleri için Şehitkamil Belediyesi olarak büyük çaba harcıyoruz. Bu nedenle spor alanında nitelikli tesisler inşa ediyor; geleneksel hele gelen spor organizasyonları, spor okulları ve akademileriyle gençlik ve spor faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Tesislerimizde yaşam boyu spor faaliyetleri 365 gün aralıksız olarak devam ediyor. 2019 yılı içerisinde 4 yaşından başlayarak yetişkinlere kadar 100 bine yakın vatandaşımız sporla buluştu. Bunun yanı sıra tesislerimiz kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen gençlik ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak kentin spor turizmine büyük katkı sağladı. İhtisaslaştığımız branşlarda öz kaynaktan yetişen sporcularımızın elde ettikleri milli başarılar, ulusal ve uluslararası arası organizasyonlarda elde ettikleri şampiyonluklar, kırdıkları rekorlar gurur kaynağımız oldu. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Obezite, metabolik rahatsızlıklar başta olmak üzere tüm hastalıklara önlem almak, hareketsizliğe çözüm üretmek, başarılı sporcular yetiştirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi duygularının daha da güçlenmesi, sosyal iletişimlerinin artması ve sporun saymakla bitiremeyeceğimiz birçok faydası ile vatandaşlarımızı buluşturmak adına gençlik ve spor alanındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Kaynak: Bültenler