2019'da, 25 Bin Suriyeli Kardeşimizi Evlerine Göndereceğiz"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli sığınmacıları kalıcı olarak ülkelerine gönderildiklerini belirterek, "Bugüne kadar 3 bin 600 sığınmacıyı gönderdik, 124 kişiyi de bugün vatanlarına kavuşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 5 bin 500 rakamını yakalamak istiyoruz ve 2019'da 25 bin Suriyeli kardeşimizi huzurlu hale getirilmiş ve kendilerine yeniden 'vatan' olarak hediye ettiğimiz topraklardaki evlerine göndererek, yerleşmelerine vesile olacağız." dedi.

Alatepe, Esenyurt Belediye binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, toplamda yaklaşık 30 sefer düzenleyerek, 3 bin 600 sığınmacının kendi vatanlarına gönderildiğini, 2019 da ise 25 bin Suriyelinin kendi topraklarına göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

Bölgeyi terörden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teşekkür eden Alatepe, "Ordumuza buradan dua ediyoruz, Allah onların yollarını açık etsin ve ayaklarını taşa değdirmesin. Ordumuzun komutanı Cumhurbaşkanımıza da saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Alatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyeli sığınmacıların temizlenen bölgelere döneceklerine dair konuşmalarını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye sınırındaki partnerlerimiz AFAD ve Türk Kızılayı'dır. Onlarla irtibat halinde çalışıyoruz. Biz buradan Suriyeli kardeşlerimizi evlerinden alıp, sınıra kadar götürüyoruz. Sınırda ise AFAD ve Kızılay ekipleri kardeşlerimizi karşılıyor ve Cerablus, Afrin gibi Suriye'nin şehirlerine götürüyorlar. Geçen seferimizde de 198 sığınmacıyı Halep'e göndermiştik. Bir kaç ay sonra da inşallah Fırat'ın doğusuna göndereceğiz. Bugüne kadar 3 bin 600 sığınmacıyı gönderdik, 124 kişiyi de bugün vatanlarına kavuşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 5 bin 500 rakamını yakalamak istiyoruz, 2019'da da 25 bin Suriyeli kardeşimizi huzurlu hale getirilmiş ve kendilerine yeniden 'vatan' olarak hediye ettiğimiz topraklardaki evlerine göndererek yerleşmelerine vesile olacağız."

"Türkiye gibi bir komşuları olduğu için Suriyeliler, şanslı bir millettir"

Bazı Suriyelilerin İl Göç İdaresi'ne yaptıkları başvuru sonucunun nihayete ermediği için gidemediğini ve akrabalarını gözyaşları içinde gönderdiklerine dikkati çeken Alatepe, "Buradan giden sığınmacıların tıpkı Türkiye'ye girerken kayıtlarının alındığı gibi vatanlarına dönerken de kayıt altına alınması gerekiyor. Az önce ağlayan kardeşimizin işlemleri devam ediyor, işlemleri tamamlandıktan sonra onu da ailesiyle kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

Alatepe, Suriyeli çocukların pek çoğunun Türkiye'de doğduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarla aramızda bir bağ kuruldu ve bunun iyi tarafı, gidenler oralarda ticaret yapacaklar ve bu ticareti de Türkiye ile gerçekleştireceklerini ve bu gidişin bize olumlu bir dönüşü olacağına inanıyorum. Bütün Suriyeli kardeşlerimizin bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum, Rabbim onlar için herşeyin en hayırlısını versin ve vatanlarına sahip çıkacak duyguyu nasip etsin. Bu savaş başlarına gelebilecek en kötü şeydi ama çok şanslılar çünkü Türkiye gibi bir komşuları vardı. Allah korusun bizim başımıza böyle bir şey gelecek olsa, bizi kabul edecek bir ülke bile olduğunu düşünmüyorum."

Her Suriyelinin kendi vatanına döneceğini vurgulayan Alatepe, "Dolayısıyla Türkiye gibi bir komşuları olduğu için Suriyeliler, şanslı bir millettir. Biz burada ensarlık yaptık, onlar ise muhacir olarak geldiler. Her seferinde iki şey murat ediyoruz. Bunlardan birincisi, kendileri bilsinler ki misafirler ve gidiyorlar orada bir ülkeleri var. Bizim milletimiz de bilsin ki onlar bizim misafirimiz eninde sonunda kendi topraklarına dönecekler." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeli misafirler, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve vatandaşlar tarafından ülkelerine uğurlandı.