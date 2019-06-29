2019 Avrupa Oyunları
Milli karateci Ali Sofuoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Milli karateci Ali Sofuoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, erkekler kata finalinde İspanyol Damian Hugo Quintero ile karşılaştı.
Ali Sofuoğlu, rakibine mağlup olarak kürsünün ikinci basamağına çıktı.
Kaynak: AA
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