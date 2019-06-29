2019 Avrupa Oyunları

Milli karateci Dilara Eltemur, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

2019 Avrupa Oyunları

Milli karateci Dilara Eltemur, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kata üçüncülük müsabakasında Fransız Alexandra Feracci ile karşılaştı.
Dilara Eltemur, rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
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