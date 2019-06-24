Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nın üçüncü gününde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda üçüncü gün sona erdi.

Milli okçular Yeşim Bostan ve Evren Çağıran'dan oluşan makaralı yay karışık takımı, 3'üncülük maçında Hırvatistan'ı 153-152 yenerek Türkiye'ye Minsk 2019'daki ilk madalyasını kazandırdı.

Evren Çağıran, erkekler makaralı yay kategorisi son 16 turunda karşılaştığı İsveçli Hampus Zacharias Borgstroem'i 142-136 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay karışık takımı ise çeyrek finalde Almanya'ya 6-0 yenilerek elendi.

3x3 basketbol takımı, günün ilk maçında Hollanda'yı 20-19 mağlup etti ancak ikinci maçında Çekya'ya 22-13 yenilerek gruptan çıkamadı.

Bisiklet yol yarışında Mustafa Sayar 50, Onur Balkan 78. sırayı aldı. Halil Doğan ve Feritcan Şamlı yarışı tamamlayamadı.

Jak Ali'den bronz madalya

Milli atlet Jak Ali Harvey, erkekler 100 metre yarışındaki 10,42 saniyelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 100 metrede mücadele eden Mizgin Ay, 11,75 saniye, 4x400 karışık bayrak takımı da 3: 20.31 saniyelik süresiyle 4'üncülüğe ulaştı.

Atıcılıkta Yusuf Dikeç 10 metre havalı tabanca elemesinde 15. olarak elendi. Trap kategorisindeki atıcılar Safiye Sarıtürk 14, Nedim Tolga Tuncer 14, Yavuz İlnam ise 21. olarak finale kalamadı.

Boksta 64 kiloda Tuğrulhan Erdemir, Bosna Hersekli Haris Mesanovic'i, 75 kiloda Serhat Güler ise Belaruslu Vadzim Pankou'yu 5-0 ile geçerek tur atladı. 91 kiloda Berat Acar Hollandalı rakibi Peter Muellenberg'e 3-2, 52 kiloda Batuhan Çiftçi Alman Hamza Touba'ya 3-2 yenilerek elendi.

Milli judocular Muhammed Mustafa Koç Polonyalı Damian Stepien'e, Murat Bektaş İtalyan Fabio Basile'ye, Bilal Çiloğlu İsrailli Tohar Butbul'a, Vedat Albayrak ise Büyük Britanyalı Stuart Mcwatt'a yenilerek oyunlara veda etti.

Masa tenisinde de Özge Yılmaz, Petrissa Solja ile karşılaştığı 3. tur maçını 4-0 kaybetti.

Kaynak: AA