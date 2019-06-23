2019 Afrika Uluslar Kupası
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas, Namibya'yı 1-0 yendi.
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas, Namibya'yı 1-0 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu ilk maçında, Fas ile Namibya karşılaştı.
Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Keimuine'nin 89. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 Fas kazandı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kaynak: AA
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