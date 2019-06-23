2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Gine, Madagaskar ile 2-2 berabere kaldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Gine ile Madagaskar karşı karşıya geldi.

İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Sory Kaba'nın 34. dakikada attığı golle Gine ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Madagascar 49. dakikada Anicet Abel ve 55. dakikada Carolus Andriamatsinoro ile cevap verse de 66. dakikada François Kamano penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve maç 2-2 berabere bitti.

Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

Kaynak: AA