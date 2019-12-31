2019'a damga vuran 9 arkeolojik keşif
'Firavun'un arkadaşının rengarenk mezarı, Bronz Çağı'nın New York'u, İran'daki esrarengiz duvar, kafası kesik iskeletler, Krallar Vadisi'nden yeni keşifler... Arkeologlar yaptıkları kazılarda 'yeni dünyaları' gün yüzüne çıkardı. İşte 2019 yılına damga vuran arkeolojik keşifler.
'Firavun'un arkadaşının rengarenk mezarı, Bronz Çağı'nın New York'u, İran'daki esrarengiz duvar, kafası kesik iskeletler, Krallar Vadisi'nden yeni keşifler... Arkeologlar yaptıkları kazılarda 'yeni dünyaları' gün yüzüne çıkardı. İşte 2019 yılına damga vuran arkeolojik keşifler:
Kafası kesik iskeletler
İngiltere'de Great Whelnetham köyündeki Roma dönemine ait mezarlıkta kafaları vücutlarından ayrılmış iskeletler bulundu. Euronews.com'da Görüntüle