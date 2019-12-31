2019'a damga vuran 9 arkeolojik keşif
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2019'a damga vuran 9 arkeolojik keşif

'Firavun'un arkadaşının rengarenk mezarı, Bronz Çağı'nın New York'u, İran'daki esrarengiz duvar, kafası kesik iskeletler, Krallar Vadisi'nden yeni keşifler... Arkeologlar yaptıkları kazılarda 'yeni dünyaları' gün yüzüne çıkardı. İşte 2019 yılına damga vuran arkeolojik keşifler.

31.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:50
2019'a damga vuran 9 arkeolojik keşif

'Firavun'un arkadaşının rengarenk mezarı, Bronz Çağı'nın 'u, 'daki esrarengiz duvar, kafası kesik iskeletler, Krallar Vadisi'nden yeni keşifler... Arkeologlar yaptıkları kazılarda 'yeni dünyaları' gün yüzüne çıkardı. İşte 2019 yılına damga vuran arkeolojik keşifler:


Kafası kesik iskeletler


İngiltere'de Great Whelnetham köyündeki Roma dönemine ait mezarlıkta kafaları vücutlarından ayrılmış iskeletler bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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