2019-2020 verilerine göre Türkiye'de Katarlı öğrenci sayısı 41

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre 2019-2020 öğretim sezonunda Türkiye'de okuyan Katarlı öğrenci sayısının 41 olduğu bildirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre 2019-2020 öğretim sezonunda Türkiye'de okuyan Katarlı öğrenci sayısının 41 olduğu bildirildi.

YÖK verilerine göre 2019-2020 öğretim sezonu itibarı ile Türkiye'de okuyan Katarlı aktif öğrenci sayısı toplam 41 kişiden oluşuyor. Ayrıca YÖK verilerine göre şu an Türkiye'de aktif olarak öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 200 bini aştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, Katar vatandaşlarının tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Bakanlık kaynakları, konu hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün askeri sağlık alanında işbirliği protokolü olduğunu bildirmişti. Kaynaklar ayrıca, protokolün Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan asker ve sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsadığını ve bu kişilerin misafir personel ve misafir öğrenci statüsünde olacağını kaydetmişti. Protokole göre her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesinin söz konusu olmadığı vurgulanmıştı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı