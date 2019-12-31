2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşullarını değerlendirip 2 Eylül 2019 tarihinde ilan ettiği limitleri ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize ettiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşullarını değerlendirip 2 Eylül 2019 tarihinde ilan ettiği limitleri ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize ettiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:
1.Galatasaray: 451.659.184-TL2.Medipol Başakşehir: 179.821.014-TL3.Beşiktaş: 275.335.170-TL4.Trabzonspor: 126.552.658-TL5.BtcTurk Yeni Malatyaspor: 97.575.509-TL6.Fenerbahçe: 224.731.066-TL7.Antalyaspor: 59.355.091-TL8.İttifak Holding Konyaspor: 83.192.355-TL9.Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618-TL10.İstikbal Mobilya Kayserispor: 69.092.764-TL11.Çaykur Rizespor: 121.001.299-TL12.Demir Grup Sivasspor: 82.439.445-TL13.MKE Ankaragücü: 83.167.107-TL14.Kasımpaşa: 90.647.027-TL15.Göztepe: 88.726.737-TL16.Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656-TL17.Gençlerbirliği: 84.125.951-TL18.Yukatel Denizlispor: 78.184.551-TL
2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."