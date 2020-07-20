2019-2020 şampiyonu Başakşehir oldu! Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir şampiyon oldu Süper Lig'in 33. Haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başakşehir böylece, Süper Lig'de lig kupasını kazanan 6. takım oldu.

2019-2020 ŞAMPİYONU BAŞAKŞEHİR OLDU

Başakşehir'e şampiyonluğu getiren gol 19. dakikada Mahmut Tekdemir'den gelirken, turuncu beyazlılarda 37. dakikada Edin Visca, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından puanını 69 yapan Medipol Başakşehir, 2019-20 sezonunu zirvede bitirdi. Tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, Süper Lig'de lig kupasını kazanan 6. takım oldu. Düşme tehlikesi yaşayan Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada haftayı tamamladı.

Öte yandan karşılaşma, elektrik kesintisi nedeniyle 2 kez durdu.

OKAN BURUK TARİH YAZDI

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk adını lig tarihine yazdırdı. Buruk, hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5. isim oldu. 46 yaşındaki hoca, futbolculuk döneminde de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Genç teknik direktör dışında bu başarıya ulaşan Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam olmuştu.

Şenol Güneş futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ile, teknik adam olarak ise Beşiktaş'ta şampiyon yaşadı. Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu, aynı takımlarda şampiyonluk yaşayan isimler olarak dikkat çekiyor. Kocaman Fenerbahçe ile, Hamzaoğlu ise Galatasaray ile şampiyon oldu. Ertuğrul Sağlam da futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta, teknik direktör olarak da Bursaspor'u şampiyon yaptı.