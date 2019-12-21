: 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?

21.12.2019 08:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:05

Açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. 1 haftalık bir bekleyişin ardından gelen açıklama ile öğrenciler AÖF sınav sonuçlarını öğrendiler. Peki, AÖF sonuçları nasıl öğrenilir? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖF sınav sonuçları?

AÖF SINAV SONUÇLARI ZAMAN AÇIKLANDI?

AÖF sınav sonuçları 20 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde online ortamdan açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları masaüstü bilgisayarlardan ve mobil cihazlardan erişim sağlanarak öğrenilebilir.

MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLARDAN AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Masaüstü bilgisayarlardan AÖF sınav sonuçları öğrenmek için öncelikle Anadolu Üniversitesinin sınav sonuçları sayfasına erişmeniz gereklidir. AÖF sınav sonuçları ekranına erişmek için TIKLAYINIZ.

Bu linke (https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar) tıkladığınızda aşağıdaki AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı gelecek.

AÖF sınav sonuçları

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranından kişisel bilgilerinizi girerek onaylayınız.

AÖF sınav sonuçları

AÖF sınav sonuçları sorgulama sistemine giriş yaptıktan sonra 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları not görüntüleme ekranına yönlendirileceksiniz. Bu alanda AÖF sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları

MOBİL CİHAZLARDAN AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mobil cihazlardan AÖF sınav sonuçları öğrenmek için öncelikle Anadolu Üniversitesi mobil uygulamasını edinin.

AÖF sınav sonuçları

Mobil uygulamaya kişisel bilgilerinizle giriş yapın.

AÖF sınav sonuçları

Aşağıdaki resimlerdeki adımları izleyerek AÖF sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları

AÖF sınav sonuçları

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Soruları da açıklandı. 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav sorularını öğrenmek için https://www.anadolu.edu.tr/ adresini ve Anadolu Üniversite'si mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

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