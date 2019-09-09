2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Sınıftaki öğrencilerden genel ve detay görüntüler - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması ADIYAMAN - Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020...
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
- Sınıftaki öğrencilerden genel ve detay görüntüler
- Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması
ADIYAMAN - Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Adıyaman'da öğrencilerde okula başlamanın heyecanını yaşadı.