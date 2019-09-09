2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Sınıftaki öğrencilerden genel ve detay görüntüler - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması ADIYAMAN - Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020...

09.09.2019 13:32
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Sınıftaki öğrencilerden genel ve detay görüntüler

- Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşması


ADIYAMAN - Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Adıyaman'da öğrencilerde okula başlamanın heyecanını yaşadı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı
Kaynak: AA
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