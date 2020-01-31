2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyıl değerlendirme toplantısı

31.01.2020 00:09 | Son Güncelleme: 31.01.2020 00:14

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında merkez okul müdürlerinin katılımıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl değerlendirme toplantısı yapıldı.



2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyıl toplantısı Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında gerçekleşti. Merkez okul müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı değerlendirilerek ikinci yarıyılda yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Okullarımız ikinci eğitim öğretim dönemine başladıktan sonra il genelinde deprem bölgesi için valiliğimiz koordinesinde yardım kampanyası başlatılacaktır. Ayrıca okullarımızda bulunan sabitlenmemiş eşyaların gözden geçirilmesi ve güvenli toplanma alanlarının belirlenmesi, deprem eğitimlerinin yapılması gerekiyor" diye konuştu.



Çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Gün, "Stratejik planlarda belirlenen okul hedeflerinin okul bazında gerçekleştirilmesi gerekiyor. İlimizde şu ana kadar 34 adet Tasarım Beceri Atölyesinin yapımı tamamlandı. Ancak bunlar dışında belirlenen atölye hedeflerine ulaşmak için okullarımızın mahalli imkanlarını kullanarak çalışmalar yapmalıdır. Can Kardeşliği proje çalışmaları devam ediyor. Bununla beraber Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik Başarı Halkaları Projesi verimli bir şekilde yürütülüyor" dedi.



Ayrıca toplantıda, öğrenci rehberlik hizmetlerinin önemi, taşımalı eğitim hizmetleri, yemek ve taşımanın başarılı bir şekilde yapılması, okullarda pansiyon hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, öğretmen zümrelerine önem verilmesi ve alınan kararlara uyulması, okul bazlı projeler ve kitap okuma çalışmalarının önemi üzerinde duruldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA