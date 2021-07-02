2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

"2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda yetenek aalanları doğrultusunda yapılan tanılama iş ve işlemleri, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ertelendiğinden sonuç açıklama tarihi 14 Temmuz 2021 olarak güncellenmiştir.