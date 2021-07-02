2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi
Habermetre - Haberler | Toplum

"2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda yetenek aalanları doğrultusunda yapılan tanılama iş ve işlemleri, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ertelendiğinden sonuç açıklama tarihi 14 Temmuz 2021 olarak güncellenmiştir.

"2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda yetenek aalanları doğrultusunda yapılan tanılama iş ve işlemleri, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle ertelendiğinden sonuç açıklama tarihi 14 Temmuz 2021 olarak güncellenmiştir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Selin Şekerci Çağla Altunkaya
Spor Diego Cristiano Diego Costa Fatih Terim Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:17:07. #1.16#

title