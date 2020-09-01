2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 'Online' olarak yapıldı
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2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 'Online' olarak yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezuniyet töreni Yeni Tip Koronavirüs pandemisi sebebiyle uygulanan tedbirler kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 'Online' olarak yapıldı
01.09.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:51

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezuniyet töreni Yeni Tip Koronavirüs pandemisi sebebiyle uygulanan tedbirler kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan törene BEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları, mezun veren Fakülte ve Meslek Yüksekokullarından dekan ve müdürler ile üniversite farklı akademik birimlerinden dereceye giren öğrenciler ve ailelerinden en fazla iki kişi katıldı. Törende bulunamayan mezun öğrenciler ise törene online olarak bağlandı.

Pandemi sebebiyle katılımın sınırlı tutulduğu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği mezuniyet töreni Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve üniversite birincisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)İşletme Bölümü öğrencisi Vedia Nur Topuz'un konuşması ile başladı.

"Bir şeyler başarmak için çok zeki olmak gerekmiyor"

İşletme Bölüm Birincisi Vedia Nur Topuz, öğrenciler adına yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Elbette üniversite hayatımızın böyle bir şekilde sonlanabileceği hiç aklımıza gelmezdi. Gönül isterdi ki tüm mezun arkadaşlarım coşkuyla, heyecanla bu törene katılıp cüppelerini giyip keplerini fırlatabilsin. Üniversitemde çok güzel bir dört yıl geçirdim ve çok güzel dostluklar edindim. Hayatta bir şeyler başarmak için çok zeki olmak gerekmiyor. İnanç, azim ve emek başarıya giden yolun anahtarıdır" diye konuştu.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında online düzenlenen mezuniyet töreninde hijyen, maske ve sosyal mesafe öneminin altını çizen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı konuşmada pandemi sürecinde insanın, sağlığın, zamanın ve mekanın değerinin farkına daha fazla varıldığını belirterek "Değerli öğrencilerimiz, hepinize çok güzel bir gelecek diliyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir hayatınız olur ve işinize, aşınıza, eşinize, gönlünüzden geçenlere bir an önce sahip olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun." temennilerinde bulundu.

Online mezuniyet töreni, birimler bazında dereceye giren öğrencilere diploma ve hediye takdimi, mesafeli fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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