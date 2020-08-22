2019-20 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kaldığı Yerden Devam Ediyor 2019-20 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, futbola verilen zorunlu aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. İspanya'nın Bask bölgesindeki San Mames ve Anoeta Stadyumları'nda tek maçlı eleme usülü oynanacak çeyrek finallerde Atletico Madrid, Arsenal, Bayern Münih, FC Barcelona, Glasgow City, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain ve Vfl Wolfsburg kupaya uzanmak için mücadele edecek.

2019-20 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, futbola verilen zorunlu aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. İspanya'nın Bask bölgesindeki San Mames ve Anoeta Stadyumları'nda tek maçlı eleme usülü oynanacak çeyrek finallerde Atletico Madrid, Arsenal, Bayern Münih, FC Barcelona, Glasgow City, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain ve Vfl Wolfsburg kupaya uzanmak için mücadele edecek. Kaynak: Dugout