2018 Yılının Son Toplantısı Antalya'da Yapıldı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, 2018 yılının son olağan toplantısını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Antalya gerçekleştirdi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki BAKA Yönetim Kurulu toplantısına; Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ve uzmanlar katıldı.

BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Antalya Valiliği Toplantı Salonu'ndaki Aralık ayı olağan toplantısının açılış konuşmasında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, bir yıllık çalışmalar için yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Isparta Valisi Seymenoğlu, "Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 117. Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştireceğiz. Malumunuz olduğu üzere BAKA olarak Isparta, Burdur ve Antalya'dan nitelikli gördüğümüz projelere destek sağlıyoruz. Yeni yılın mali destek programı ilanına da önümüzdeki haftalarda Genel Sekreterliğimiz duyuruya çıkacak ve bölgemize teşvik bekleyen girişimcilerimizin projelerini kabul etmeye başlayacağız. Bu projeler belli bir periyod içerisinde değerlendirildikten sonra geri dönüşler olacak, kabul edilen projeler için bütçemiz kaynakları elverdiği ölçüde en uygun projelere kaynak aktarılmasını sağlayacağız. Şimdiden önümüzdeki yıl kabul edilecek olan projelerin Batı Akdeniz bölgemiz, illerimizdeki vatandaşlarımız ve girişimcilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAKA Yönetim Kurulu'nun yılın son olağan toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA