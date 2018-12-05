2018 Yılının Son 6 Ayında En Fazla Haber Yapılan Siyasi Lider Cumhurbaşkanı Erdoğan Oldu

2018 yılının bitmesine sayılı günler kalırken, ülke gündemine yön veren liderlerin ne kadar haber olduğu, hangi haberlerin daha çok dikkat çektiği hakkında araştırma yapıldı.

Habermetre.com'un verilerine göre, 2018 yılının son 6 ayında en fazla habere konu olan lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

ERDOĞAN, 147 BİN 744 HABERE KONU OLDU

Erdoğan, 147 bin 744 habere konu olurken, okuyucular tarafından en fazla okunan haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın PKK'nın katlettiği anne Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın cenazesine katıldığı haber oldu. Bu haber okuyucular tarafından 1 milyon 444 bin 57 kez okundu.

ERDOĞAN'IN EN YAKIN TAKİPÇİSİ 110 BİN 9 HABERLE DEVLET BAHÇELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından son 6 ayda en fazla habere konu olan ikinci lider Bahçeli oldu. Devlet Bahçeli 110 bin 59 habere konu oldu. Bahçeli'nin ise en fazla okunan haberi, "Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı" oldu. Bu haber kullanıcılar tarafından 1 milyon 217 bin 494 kez okundu.

BAHÇELİ İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SADECE 27 HABER VAR

MHP Lideri Bahçeli'nin ardından listede 3. sırayı alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, 110 bin 32 habere konu olurken en fazla dikkat çeken haber, seçimlerden sonra yaptığı açıklamaların yer aldığı haber oldu.

AKŞENER 105 BİN 129 HABERLE SON SIRADA YER ALDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 105 bin 129 habere konu oldu. Akşener'in en fazla okunan haberi 24 Haziran seçimlerinin yer aldığı anket haberi oldu. Bu haber 1 milyon 414 bin 256 kez okundu.