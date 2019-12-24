2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin TL oldu

24.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:32

TÜİK'in Kazanç Yapısı Araştırması sonuçlarına göre, 2018 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 49 bin 001 TL oldu. Bu değer, erkekler için 50 bin 297 TL, kadınlar için 46 bin 208 TL olarak tahmin edildi.

En yüksek kazancı yüksekokul ve üstü eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti.