2018 yılında vatan uğruna can veren şehidin ismi okula verildi

14 Nisan 2018 tarihinde Ağrı Dağı kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın ismi, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne verildi.

Bölücü terör örgütü ile Ağrı Doğubayazıt'ın Ağrı Dağı kırsalında 14 Nisan 2018 tarihinde girilen çatışma neticesinde şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın ismi törenle Karasu İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda okulun öğrencilerinden Hafız Bilal Yanık Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. İlçe Kaymakam Mehmet Uğur Arslan tarafından şehit Ahmet Baş'ın annesi Hava Baş ve babası Polat Baş'a Türk Bayrağı hediye etti. Olumsuz hava şartları sebebiyle okul binasında devam eden programda İlçe Müftüsü Dr. Abdullah Çobanoğlu tarafından dua edildi. Aynı zamanda emekli polis memuru da olan şehit babası Polat Baş'a soğukta üşümesi dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, ilçe emniyet müdürü parkasını hediye etti.

"Şehidimiz Ahmet Baş'ın ismi en büyük yerinde yaşayacak"

Tören sonrası konuşma yapan Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, "Şehidimiz Ahmet Baş'ın ismi en büyük yerinde yaşayacak. İsmi her ne kadar okulumuza verilmiş olsa da O'nun ülkemize verdiği hizmetlerin tarifi imkansız. Ailesine, böyle bir çocuk yetiştirdiği için şükranlarımı sınıyorum" derken Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enişici, "Şehit ailemize de canı gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Vatanı için canını seve seve feda etti"

Şehit babası Polat Baş, "Ahmet, dört kardeşten benim en büyük evladımdı. Vatanı için canını seve seve feda etti. Allah, bu acıyı kimseye yaşatmasın. Ateş, düştüğü yeri yakıyor. Bu ülke, bu vatan bizim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, törene şehidin annesi Hava, babası Polat Baş ve kardeşi Mehmet Baş'ın yanı sıra Karasu İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
