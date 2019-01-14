2018 Yılında Gelen Evrakın Yaklaşık Yüzde 85'i Karara Bağlandı"

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "2018 yılında gelen 15 bin 251 hazırlık evrakının 5 bin 394 tanesi terör suçu. Burada gelen dosyaların yüzde 85 ve yüzde 90 civarı karara bağlanmış durumda" dedi.

Başsavcı Bektaş, adliyede düzenlediği basın toplantısında, şehirde 2018 yılını adli hizmetlerin yürütülmesi anlamında çalışanların özverisi ve fedakar yaklaşımları sayesinde başarılı şekilde kapattıklarını söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Mardin'de de adli hizmetlerin yürütülmesinde bir artış yaşandığını, 2018 yılında adli vakalarda yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir artışın yaşandığını kaydeden Bektaş, şöyle dedi:

" Cumhuriyet başsavcılığına intikal eden olay sayısı 15 bin 251 olmuş. Bir önceki yıl 13 bin 5 ile kapatmışız. Bizim için önemli olan şey vatandaşın adalet hizmetine erişmesi. Buraya yansıyan başvuru elbette önemli ama bunun bir şekilde karar bağlamak eğer dava açılacaksa bunu mahkemelere iletmek, yeterince delil yoksa da bitirilip hem mağdur hem şüpheli açısından stresi yargılama aşamasına son verme temel amacımız. Dolaysısıyla bizim başarı oranımız gelen evrakın yüzde kaçını karar bağladığımız. 2018 yılında gelen evrakın yaklaşık yüzde 85'i karara bağlanma süreci yaşandı. Bu da Türkiye'ye ortalamasının üstünde. . Bunda bütün hakim, savcı ve personelin emek ve katkısı var, hepsine teşekkür ediyorum."

Mardin'in konumu, sınıra olan yakınlığı nedeniyle anayasal düzene karşı işlenen suçlarda da bir artış yaşandığını aktaran Bektaş," Terör büromuzu güçlendirdik. Bakan cumhuriyet savcısı sayısını yılın son çeyreğinde 3 katına çıkardık. Bir an önce bu dosyaların karara bağlanması önemli. 2018 yılında gelen 15 bin 251 hazırlık evrakının 5 bin 394 tanesi terör suçu. Neredeyse 3'te biri. Burada gelen dosyaların yüzde 85 ve yüzde 90 civarı karara bağlanmış durumda. Bazıları mahkemelerde davaları açılmış bazılarında takipsizlik verilerek dosyaları kapatılmış." ifadelerini kullandı

Başsavcı Bektaş, yeni adalet hizmetlerinin yürütülmesi anlayışında, adalet hizmetlerinin hızlı yürütülmesi noktasında eskiye oranla çok kötü durumda olmadıklarını ancak bununda yeterli olmadığını kaydetti.

Bunu yanında son yıllarda uzlaşma ve arabuluculuk kavramlarını verilen önemin artırıldığını ve kapsamlarının genişletildiğini vurgulayan Bektaş, şöyle dedi:

"Toplumsal huzurun sağlanmadı açısından bir dosyanın uzlaşmayla bitmesi ile normal süreç işlenerek bitirmesi açısından çok büyük bir fark var. Uzlaşma ile bitirilmişse toplumsal huzur bunula daha iyi sağlanmış diye düşünüyorum. Çünkü dava açılıp mahkeme yoluyla aradaki uyuşmazlık bir şekilde cezai yaptırıma sonuçlandırması taraflar arasındaki çatışmayı bitirmiyor. Sürekli yüz yüze bakıyorlar bu gerginlik başka olayların yaşanmasına sebebiyet verebiliyor. Ama uzaklaşma ile bittiği zaman bizim için önemli olan o sosyal adalet orda gerçekleşmiş oluyor.

"Yüzde 40'lardaki uzlaşma oranını yüzde 63 bandına getirdik"

Mardin'de 2018 yılında iş yükünün yoğunluğu ve yaşanan önemli adli olaylardan dolayı uzlaşma kurumunun biraz geride kaldığını aktaran Bektaş, şunları aktardı:

"Uzlaşma bizim kültürümüzde var. Anadolu'nun birçok yerinde bu uygulanıyor. İşte bunu yasal zemine kavuşturarak yasal çerçevede yapma yoluna gittik. Kapsamı genişletildi. Bu anlamda göreve geldiğimiz son 4 aydır bu konuma çok önem verdik. Yüzde 40'lardaki uzlaşma oranını yılın sonuna doğru yüzde 62-63 bandına getirdik. Bu önemli bir rakam aslında. İnşallah hedefimiz 2019 yılında Uzlaşma Kurumunu daha da etkin hale getirip uygulamada eksiklikleri giderip çok daha önemli bir aşamaya getirmek. İnşallah başarılı oluruz."

"Vatandaş, dosyanın hangi sürede biteceğini bilecek"

Adalet Bakanlığının süreci hızlandırma anlamında bu yılbaşından itibaren hedef süre uygulamasında geçildiğinin altını çizen Bektaş, şunları söyledi:

"2019 yılından itibaren artık, devletimiz böyle bir uygulama başlattı. Savcılığı müracaat ettiğiniz zaman suç tipine göre bakanlığımızın belirlediği belli süreler var. O süre içerisinde o dosyanın bitirilmesi bir şekilde kara bağlanması gerekiyor. Suçun niteliğine göre 3 aydan 2 yıla kadar olan süreler var. Vatandaş herhangi bir suçla ilgili bir müracaatı olduğunda dosyanın hangi sürede biteceğini bilecek. Olağan dışı bir durumda gecikme olursa neden geciktiğini de o vatandaşa bildireceğiz. Adalet hizmetinde hızlı sonuç almak için yeni ve güzel bir uygulama. Yansımalarını yıl sonunda değerlendirileceğiz."

Adalet hizmetlerinin daha iyi şartlara yürütülmesi için fiziki şartları yetersiz adliye binası yerine yeni bir adliye binasının yapılacağını, projesini çizildiğini yakın bir zamanda da ihale aşmasına geleceğini söyledi.

Bektaş, bir gazetecinin teslim olan terörist sayına ilişkin soruya da, hem yurt içinde hem de yurt dışında teslim olan terörist sayılarında da artış yaşandığını belirterek,"Sınırdan gerek ülke içerisinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü elemanları, gerekse de onlarla birlikte hareket eden PYD ve değişik harf gruplarından oluşan terör örgütünün elamanları, ülke içine gelip teslim olup adli işlemleri yapılan kişi sayısı bayağı var."değerlendirmesinde bulundu

Kaynak: AA