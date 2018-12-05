2018 Yılında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Alakalı 23.672 Haber Yapıldı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23.672 haber ile 2018 yılında en çok haberi yapılan ismi oldu. Terim'i, 16.417 haber ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş takip etti.
2017-2018 sezonunda Galatasaray'ı şampiyon yapan Fatih Terim, habermetre.com'un verilerine göre 23.672 haber ile 2018 yılında en çok haberi yapılan isim oldu. Terim'i 16.417 haber ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11.839 haber ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman takip etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman hakkında ise 9.401 haber yapıldı.
2018'DE EN ÇOK BEŞİKTAŞ HABERİ YAPILDI
Ayrıca yine habermetre.com'un verilerine göre geçen sezon Şampiyonlar Ligindeki performansıyla adından söz ettiren Beşiktaş hakkında 31.886 haber yapıldı. Beşiktaş'ı, 27.710 haber ile geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 26.914 haber ile Trabzonspor ve 23.179 haber ile Medipol Başakşehir takip etti. Fenerbahçe hakkında ise 22.614 haber yapıldı.
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valla iyi süper linge ya şanpiyon olursun yada ikinci olursun ligde bu kadar güçsüz takımları yinmek kolay avrupa da niye başırılı değilsin.. bu gün herkez bir fatıh terim ola bilme gücüne sahip önemli olan daha başarılı ola bilmek...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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NE YAPMIŞDA DAMGA VURMUŞ NE BAŞARISI VAR TAKIMIN DURUMU ORTADA BEŞİKTAŞ BİLE BİZİ EZE EZE YENDİ GAZ VERMEYLE BU İŞLER ARTIK OLMUYOR TERİM DEVRİ BİTMELİ GALATASARAYDA BIKTIK ARTIK YETER YA BAŞKA ADAM MI YOK TAKIMIN BAŞINA MUSALLAT ETTİLER BU HERİFİ MİLLİ TAKIMI MAHVETTİ SIRA BİZDE DEFOL GİT BE ADAMCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Fake news. !!!!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırRECEP: Yalancilar... gunde 73 Haber yapilmasi Lazim.. bir diger deyisle hic uyumadan her saate 3 Haber Demek. Size bu verileri veren akillarinizla oynamiss.2 1 Yayından Kaldır