2018 Yılında Fındık Üretiminin Yüzde 14 Azalacağı, Yaş Çay Üretiminin Aynı Kalacağı Tahmin Ediliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmakta olan ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin tahminler belirlendi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde, 2018 yılının birinci tahminine göre, bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,3 ve sebzelerde yüzde 1,4 oranında azalma, meyvelerde ise yüzde 6,3 artış olacağı öngörüldü. Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındık Türkiye üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında azalarak 675 bin tondan 580 bin tona düşeceği, yaş çay üretiminin bir önceki yıla göre değişmeyerek 1,3 milyon ton olarak gerçekleşeceği ve kivi üretiminin yüzde 4,8 oranında artarak 56 bin 164 tondan 58 bin 836 tona yükseleceği tahmin edildi. - TRABZON