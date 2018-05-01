Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Böyle gidecek olursak korkarım çayın lezzetini kaybedebiliriz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz ve alanları büyütmemiz lazım." dedi.

Fakıbaba, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen, 2018 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaş çay kilogram fiyatını Başbakan Binali Yıldırım'ın 2,45 lira olarak açıkladığını anımsattı.

İlk etapta fiyatın 2,35 lira olmasını önerdiklerini aktaran Fakıbaba, fiyat belirleme sürecine ilişkin şu bilgeleri paylaştı:

"Baktık sayın Bakanımız ve milletvekillerimiz bombardımana tuttu 2,40 oldu. Arkasından sayın Cumhurbaşkanımıza gittik, dedi ki 'ÜFE nedir?' Dedim ki 15,8. 'Kaça gelir?' 2,44'e gelir. Dedi, '2,44 olacak.' Arkasından dün sayın Başbakanımız ile beraberdik. Dedim 'Efendim 2,44 kararı aldık.' Dedi '2,44 nedir? 2,45 yap.' Hikaye böyle başladı ve 2,45 oldu. Emin olun benim üretici kardeşlerim için ne versek azdır."

Halkın hizmetkarı olduklarını ifade eden Fakıbaba, "Size hizmet etmekten de AK Parti bakanları, milletvekilleri ve üyeleri olarak gurur duyuyoruz. Sizler her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Geldiğimiz günden bu yana şunu söylüyoruz; üretici, sanayici ve tüketici bir denge içerisinde olmamız lazım. Üçü de olmazsa olmaz. Bu tarımda, hububatta, hayvancılıkta böyle. 'Ürettim, kazandım.' diyebileceği bir denge içerisinde olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Fakıbaba, Başbakan Yıldırım'ın dün açıkladığı kalkınma planının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

"Dünya artık 5 bin dönümden aşağı tarım yapmıyor"

Türkiye'de çay bahçelerinin ortalama 2 ila 2,3 dönüm arasında değiştiğine dikkati çeken Fakıbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya artık 5 bin dönümden aşağı tarım yapmıyor. Çayın esas anavatanı Rize. Bunun yanında Trabzon, Artvin ve diğer şehirlerimiz de var. Bunu elimizden geldiği kadar sayın Cumhurbaşkanımıza arz ederiz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli bir şekilde bu alanları büyüterek, büyüttüğümüzde de destek vererek... 100 dönümden aşağı olmamak kaydıyla, emin olun buna destek verilip özel sektör veya ÇAYKUR eliyle işletilmiş olsa inanıyorum ki çok daha büyük bir mesafe kat ederiz."

Fakıbaba, ülke genelinde başlattıkları 250 köy projesinin hızla devam ettiğini belirterek, "Bunu tarımın diğer birimlerinde de yapmak zorundayız. Bunu TMO, Tarım Kredi, TİGEM ile yapıyoruz. Köy ne üretiyor? Mercimek üretiyor. Kaç kişi üretiyor? 100 kişi üretiyor. Biz alım garantisi veriyoruz. Girdileri biz koyacağız. Girdilerin maliyetini ucuzlatacağız. Çıktıların alım garantisini veriyoruz. Daha pahalıya alacağız. Daha az gider ile daha çok çıktı elde ediyoruz." dedi.

Çayda da benzer uygulamanın yapılması gerektiğinin altını çizen Fakıbaba, "Rize'de çay içtim, bunun lezzeti dünyanın başka bir yerinde yok. Bunu korumak zorundayız. Böyle gidecek olursak korkarım çayın lezzetini kaybedebiliriz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz ve alanları büyütmemiz lazım." diye konuştu.

Fakıbaba, "Bizim amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil." ifadesini kullanarak, "Rize'nin çayı yıllarca devam edecek ve üretici kardeşlerimiz paralarını daha fazla kazanacak. Türk halkı da damak tadına uygun çaylarını içmeye devam edecek. Bu bağlamda çok çalışmamız gerektiğine ve bu kardeşinize hak vereceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

"Türk çayımızla, Rize çayı ile gurur duyuyoruz"

Arazi birleştirme çalışmalarının fındıkta da yapılması gerektiğinin altını çizen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Fındık tarlalarının yüzde 72'si 5 dönümün altında. Sahibi, 'Bunun hepsi kar olsa ben kazanamıyorum.' diyerek bakmıyor. Bakmadığı zaman kalite düşüyor. Oysa fındık ve çay bizim stratejik ürünlerimiz, olmazsa olmazımız. Şeker olmazsa olmayabilir ama çay önemli. Ben çayı yıllardan beri şekersiz içiyorum ama çaysız yaşayamam. Eskiden bir Urfalı olarak bizde derlerdi 'kaçak çay mı?' Zaten kaçak çay vardı. Eskiden 'kaçak çay mı, Türk çayı mı?' Şimdi 'Rize çayı' diyorum. İyi müşterisiyim. Bunu korumak önemli. Sizler çok daha faslasını hak ediyorsunuz. Türk çayımızla, Rize çayı ile gurur duyuyoruz."

Fakıbaba, 2 dekar tarlada çay üretimi yapılmasının zor olduğunu anlatarak, "Bize inanmanızı, güvenmenizi istiyorum. Biz eğer 100 dönümü alıp sahiplerine desek ki 'Bunları alıp bakımını, budamasını yaptırıyoruz. Eskiyen bitkileri yenisi ile değiştiriyoruz. Sizin para kazanmanınızı sağlayacağız.' Garantisini verip desteği almış olsak emin olsun Rize çayı çok farklı olacaktır." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, çay fiyatının belirlenmesi noktasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Emekçilerin 1 Mayıs üretici bayramını kutlayan Fakıbaba, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik etti, Şanlıurfaspor'a da başarı diledi.

"Çayda son dönemde önemli gelişmeler oldu"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Rize için çayın en önemli ürün olduğunu belirten Bak, 2018 yılının tüm üreticiler ve ÇAYKUR, çay sektörü ailesi için başarılı ve verimli geçmesini temenni etti.

Bak, çay fiyatını belirlerken önemli yollardan geçtiklerine işaret ederek, "Hayırlı, uğurlu olsun. ÇAYKUR'un bu bölge için önemi amiral gemisi olması ve liderliği açısından emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vatandaşların, siyasilerin ve sivil toplum örgütlerinin verdiği desteklerle çayı daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi.

Çayda son dönemde önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Bak, "Çaya uygulanan desteklerle ücretlerin bir ay sonra ödenmesi, kapasite artırımı başta olmak üzere yeni yapılan çay fabrikaları ve paketleme fabrikası ile ÇAYKUR sektördeki gücünü artırarak devam ediyor. Çay bizim için çok önemli. Çayın geleceği için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ülke ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u tebrik eden Bak, takımın, şehrin önemli bir değeri olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, Bakan Fakıbaba, programı kapsamında şehir merkezindeki Ziraat Çay Bahçesi'nde incelemelerde bulundu, üreticilerle sohbet etti.

Bakan Bak ise Gençlik Merkezi'ni gezdi ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.