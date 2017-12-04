2018 TUS 1. Dönem Başvuru Tarihleri ve Sınav Tarihi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi ve tıp dışı meslek mensupları için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Eylül ve Nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır.

Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam edenler, Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunanlar, Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmayan, burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olanlar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)'na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

YÖK'ten konuya ilişkin yayımlanan duyuru şöyle:

" 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 12/1 maddesi gereğince; 2017 İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere http://www.yok.gov.tr duyurular kısmında yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 20 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar tus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

2018 TUS 1. Dönem 25 Şubat 2018 tarihinde yapılacak. 2018 TUS 1. Dönem Sınavı 11-18 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak. 2018 TUS 1. Dönem Sonuçları 15 Mart 2018 tarihinde açıklanacak. 2018 TUS 1. Dönem Sınavı Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşacak. Bankaya sınav ücretini yatıracak adaylar başvurularını tamamlamalarının ardından sınava girmeye hak kazanacaklar. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden yayınlanacaktır.