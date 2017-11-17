2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.
MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, bakanlığın protokolün sonunda yer aldığını, iki vücutlu, tek başı olan bir bakanlık olduğunu ifade etti.
Devlet tiyatrolarının piyasadaki tiyatrolardan farklı olması gerektiğini belirten İhsanoğlu, son yıllarda müzikli, eğlencevari eserlerin yer aldığına değindi. Bunların piyasasının ve bunları yapacak özel tiyatroların olduğunu vurgulayan İhsanoğlu, "Gerek dünya tiyatrolarını, şaheserlerini gerek bizim tarihimizdeki şaheserleri milletimiz öğrensin. Yani Türk Osmanlı tiyatrosundan eserleri, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'ni, Abdülhak Hamid'in Finten'i, Tarık bin Ziyad'ı, Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre'sini görsün ama bunları görmüyoruz." diye konuştu.
Anadolu'da 19'uncu yüzyıldan veya daha eskilerden kalan bazı konaklar olduğunu hatırlatan İhsanoğlu, bu yapıların ihya edilmesi ve bulundukları yerlerin korunmasını istedi.
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise bütün medeniyetlerin torunları olduklarını ve bunları sahiplenmek gerektiğini söyledi. Paylan, kültüre, tarihe sahip çıkılmasının tarihi içselleştirmekten ve "Hepsi benim tarihim." demekten geçtiğini kaydetti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 2018 yılında Göbeklitepe'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası adayı olarak bu örgütün kesin listesine girmesini temenni etti.
CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da AK Parti hükümetleri döneminde Kültür ve Turizm Bakanının 9 kez değiştiğini anımsattı.
Kültür ve turizmin bir arada olmaması gerektiğini, faaliyet ve etki alanlarının farklı olduğunu dile getiren Erol, ancak bu saatten sonra ayrıştırılmasının da son derece yanlış olduğunu anlattı. Erol, bakanlığın yetki ve etki alanın genişletilebileceğini vurguladı.
CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Cumhuriyet eserlerine düşmanlık olduğunu, Ankara'da İller Bankası binasının yıkılarak tarihi bir eserin yok edildiğini öne sürdü.
MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Dünya Miras Listesi'nde Türkiye'den 17 varlığın yer almasının az olup olmadığını sordu.
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise Tarsus ilçesinde esrarengiz bir kazı yapıldığını, yaklaşık bir yıl süreyle bu kazı alanın uzun namlulu silahlar taşıyan özel harekat tarafından korunduğunu, kendisi dahil kimsenin buraya yaklaştırılmadığını belirtti.
Bu alanın esrarengiz bir şekilde kapatıldığını ifade eden Atıcı, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir kazı neden gizli yapılır? Bulduklarımızı gururla sergilememiz gerekmez mi? Bu kazıyı neden 10 ay gizli yaptık?" diye sordu.
Atıcı, bu kazıda bir arkeolog, bilim adamı olmadığını savunarak, Vatikan'dan "Bizim ilgimiz yok." açıklaması yapıldığını ancak hükümetten ses çıkmadığını, buradan ne çıkarıldığını kimsenin bilmediğini, hükümetin zan altında kaldığını söyledi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin, kültür ve turizm alanlarında bir hazine değerinde olduğuna işaret etti.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider de Kapadokya'daki balon turlarını anımsatarak, ejderha, araba, gelin damat şeklinde fantastik balonlar bulunmasından hareketle bir balon festivali düzenlenmesini önerdi.