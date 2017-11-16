2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye turist getiren seyahat acentalarına sağlanacak uçuş desteği için bütçeye 800 milyon lira ödenek konulduğunu belirterek, 2017 sonu itibarıyla sona erecek olan kruvaziyerle turist getiren acentalara da desteğin de devam edeceğini bildirdi.



Bakan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonununda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.



Milli kültürün ihyası, zenginleştirilmesi ve çağın gereklerine uygun yeni kültür politikalarının üretilmesi konusunda önemli bir çalışma olma özelliğini taşıyan 3. Milli Kültür Şurası'nın 3-6 Mart'ta İstanbul'da toplandığını anımsatan Kurtulmuş, burada gündeme getirilen önerilerden bir strateji belgesinin oluşturulduğunu kaydetti.



Kurtulmuş, bu strateji belgesini, gelecek yıllarda yapılacak kültür faaliyetlerinde bir yol haritası olması açısından önemsediklerini vurguladı.



Bakan Kurtulmuş, 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "tam zamanı" sloganıyla düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda bakanların katılımıyla özel bir oturum düzenlendiğini de dile getirdi.



Turizmde yeni strateji



Bakan Kurtulmuş, turizmde "3. hamle dönemi" olarak adlandırılan yeni dönemde turizm stratejisine yönelik birkaç alanı önemsediklerini aktararak, bunlardan ilkinin yeni pazarlara açılmak olduğunu söyledi.



Kurtulmuş, Türkiye'nin özellikle Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkelerine açılımının sağlanması için özel gayret sarf ettiklerini belirterek, "İnşallah o kapıları tıklatacağız. Bütün bu saydığım 6 ülkenin nüfusunu toparladığımız zaman neredeyse dünya nüfusunun yarısı. Daha önemlisi bu ülkelerin her birisinde son derece canlı ve yeni orta sınıflar var. Mesela sadece Çin'de 300 milyona yaklaşan yeni orta sınıf var." ifadesini kullandı.



İkinci stratejinin, deniz-güneş-kum turizmi dışında sağlık, yaşlı bakımı, kongre, kış, yayla ve spor turizmine kadar yeni ürünler oluşturmak ve bu ürünlerde komşu ülkelerle ortak paketler belirleyerek Türkiye ve bölgesini önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek olduğunu anlatan Kurtulmuş, üçüncü stratejiye ilişkin de şunları kaydetti:



"Özellikle son yıllarda Türkiye'ye karşı başta bazı Batı ülkeleri olmak üzere giderek artan bir ön yargı var. Bu ön yargının temelinde yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının ve bunun somut hale indirgenmiş hali olan Türkiye karşıtlığının zaman zaman hele 2016'da olduğu gibi Türkiye turizmini de ayrıca olumsuz etkileyen bir yönü var. Onun için biz bu dönemde kültür ve turizmi Türkiye'nin yumuşak güç enstrümanları olarak kullanacağız. Şunu biliyoruz ki siyasetin dili başka, turizmin dili başka bir şey."



Kurtulmuş, Alman siyasetindeki Türkiye karşıtı söylemlere karşın Türkiye'ye Ocak-Eylül döneminde 3 milyondan fazla Alman turistin geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en büyük arşivi ve en zengin kütüphanesi olduğunun altını çizdi.



"31,4 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz"



Bakan Kurtulmuş, Türkiye'de turizmin yeniden canlanmaya başladığına, 2016'nın turizm açısından kötü bir yıl olmasına karşın Türkiye'nin turist sayısında Avrupa'da 6. sırada yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2017 yılının ilk 9 ayındaki verilerimiz ise geçen yılla kıyaslandığında yüzde 28,7'lik artış gösterdi, 26,6 milyon kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Turizm gelirlerinde ise aynı oranda olmasa da bir artış var. Yüzde 16,5 artışla 20,2 milyar dolar oldu. Veriler böyle devam ederse 2017 sonunda 31,4 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz."



Ocak-Eylül döneminde İstanbul ve Antalya'ya 16 milyonu aşkın turistin geldiğini belirten Kurtulmuş, "3 milyona yakın Alman ziyaretçi, 4 milyonun üzerinde de Rus ziyaretçinin gelmesi krizlerin yaşandığı bu iki ülkeyle olan ilişkilerin aslında turizmde başka bir şekilde seyrettiğini de gösteriyor." şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin övünç projelerinden birisi olacaktır"



Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, gelecek dönem kültür alanında yürütülecek yeni projeler hakkında bilgi vererek, bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Kasım'da lansmanını gerçekleştirdiği İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası olduğunu bildirdi.



Kurtulmuş, yenilenen AKM binasına yönelik, "İnşallah Atatürk Kültür Merkezi Türkiye'nin övünç projelerinden birisi olacaktır. Hem mimarisi hem estetiğiyle hem fonksiyonelliğiyle, şehrin meydanıyla bütünleşen havasıyla hem de kapasitesiyle tam bir kültür merkezi olacak." dedi.



AKM'nin bir opera binası olmanın ötesinde konser, konferans, sinema salonları, tiyatro sahneleri, oda tiyatroları ve kültür sokaklarıyla yaşayan canlı bir kültür merkezi haline getirilmesinin planladığını aktaran Kurtulmuş, bir diğer önemli projenin ise Rami Kışlası olduğunu kaydetti.



Kurtulmuş, Rami Kışlası'nın renovasyon ve restorasyonunun gerçekleştirilmesiyle İstanbul'un Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birine kavuşacağını söyleyerek, "Bu alanda 7 milyon kitabı barındıracak bir kütüphanemiz olacak. Ayrıca burası canlı, yaşayan bir kültürel mekan olacak. Burası bir 'kitap vadisi' şekline dönüşecek." bilgisini paylaştı.



Mürekkebin, kağıdın nasıl üretildiğine kadar kitapla ilgili tüm unsurların burada bir araya geleceğinin altını çizen Kurtulmuş, bu projenin birinci etap uygulama işinin tamamlandığını anlattı.



Kurtulmuş, "Yani hemen içine girilebilecek durumda. Öncelikli fonksiyonlarımızı tespit ederek ilk bölümünü hemen hizmete açmayı düşünüyoruz. İkinci bölümle ilgili ihale de tamamlanmıştır. Bu ihale süreci bittikten sonra da 3. etap ihale sürecini başlatacağız. Bu da Türkiye'nin, İstanbul'un övünç projelerinden birisi olacak." ifadelerini kullandı.



Kuleli Askeri Lisesi



Bakan Kurtulmuş, Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarıyla ilgili de Milli Savunma Bakanlığının muvafakatini bildirdiğini, binanın bir kısmının ulusal müze haline getirileceğini söyledi.



Maliye Bakanlığının tahsis işlemlerinin devam ettiğini belirten Kurtulmuş, kompleksin bir kısmının ise Milli Savunma Üniversitesinin kullanımında kalacağını dile getirdi.



Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Burada gerçekten müzeyle ilgili Türkiye'de kimin ne birikimi varsa, hepsini toplayacağız. Bu konudaki uzmanları bir araya getireceğiz ve burayı Türkiye'nin gurur duyacağı bir ulusal müze haline getireceğiz. Bu kadar çok kültürel zenginliği barındıran Anadolu toprakları içerisinde ne varsa, İslam medeniyetine ve İslam öncesi medeniyete ait ne varsa bunların sergilenmesini sağlayacak çok önemli bir ulusal müze haline getireceğiz."



En önemli arkeoloji müzelerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 45 milyon lira maliyetle sürdürülen restorasyon projesinin en kısa sürede bitirileceğini bildiren Kurtulmuş, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasının ikmal ihalesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.



Kurtulmuş, "2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası tamamlanarak hizmete sunulacak. 2 bin 12 kişilik büyük bir salonu var. Türkiye'nin en güzel orkestra çukuruna sahip olan salonlarından birisi olacak." diye konuştu.



Otuzbeş bin ciltlik muazzam bir esere sahip olunacak Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Kütüphanesi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktaran Kurtulmuş, "Burada bir Bilimler Tarihi Kütüphanesi oluşacak, Gülhane'de. Bu kitapların 12 bin adedi ülkemize getirildi. Geri kalanların da hızlı bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Ümit ederim ki bunu da en kısa süre içerisinde başaracağız ve resmi açılışını yaparak kitapların raflara tamamını koymuş olacağız." şeklinde konuştu.



Seyahat acentalarına sağlanacak destek



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 201 müze, 138 ören yeri ile bakanlığın denetimindeki 238 özel müzenin faaliyet gösterdiğini belirterek, bu müzeleri 2017'nin Ocak-Eylül döneminde 16,3 milyon kişi ziyaret ettiğini kaydetti.



Bu yıl 19 yeni müze yapımı ve yenileme projesine ek olarak 43 uygulama işi ile toplam 62 müzede devam eden çalışmaların 2018'de tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, ayrıca bu sene 53 milyon lira ödenekle 14 ören yerinin tamamlandığını bildirdi.



Kurtulmuş, "Sinemaya Gitmeyen Kalmasın" projesinin bir milyon çocuğu sinemayla buluşturucak bir proje olduğuna dikkati çekerek, 2015'ten bu yana da bazı havalimanlarına tüm dünyadan turist getiren seyahat acentalarına destek verildiğini anımsattı.



Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"2017 yılında, bu kapsamda 565 milyon lira destek verdik. 2018 yılında ise bu destek için yüzde 41,6 artışla bütçemize 800 milyon lira ödenek konuldu. Ayrıca 2017 yılı sonuna kadar ülkemize 750 ve üstü yolcu kapasiteli kruvaziyer gemisiyle turist getiren seyahat acentalarına verilen turist başına 30 ABD doları destek devam edecek. Bundan sonra bu miktarı biraz daha aşağı çekerek daha az sayıda da turist getiren kruvaziyerlere de destek verilmesi çalışmasını sürdürüyoruz."



Her iki alandaki destek çalışmalarının tamamlanarak yakın zamanda Bakanlar Kuruluna sunulacağını aktaran Kurtulmuş, seyahat acentalarına sağlanacak uçuş desteğinin de kademelendirileceğini belirtti.



Kurtulmuş, "İlk sezonda getirenlere daha az destek, ölü sezonda getirenlerde daha çok destek vermek üzere bu desteklerimizi arttıracağız. Bin 500 dolardan 9 bin dolara kadar değişen bir oranda desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.



(Sürecek)