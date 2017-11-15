2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de ajanlık faaliyeti yapmaya çalışan kimseye müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bu bizim görevimiz. Bu kararlılığı ortaya koymalıyız." dedi.



Soylu, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Türkiye'ye gelen bazı yabancı ülke vatandaşlarının gözaltına alınması nedeniyle kendisine kızıldığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:



"Senin ne işin var PYD kampında? Benim ülkemde ne işin var? Hadi bakalım gidelim Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya da onlara karşı olan ülkelerin, terörist olanların kamplarında bulunalım, ondan sonra orada o işi yapmaya çalışalım, bakalım bizi sokacaklar mı?



Ben İçişleri Bakanı olduğum sürece, Sayın Cumhurbaşkanımızın da hepimizin bilgisi dahilinde, bu ülkede ajan faaliyeti yapmaya çalışan kimseye müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Çok net. Bu bizim görevimiz. Bu kararlılığı ortaya koymalıyız. Avrupa'dan geldiler, söyledim onlara. 'Suriyeliler'e yardım etme adı altında Suriye ile Türkiye arasında ajan faaliyetler gerçekleştiriyorsunuz, ajanlarınızı alın. İnsani yardım yapmak istiyorsanız boynumuz kıldan ince kardeşim, yapın ama bu ülke sizin tarlanız falan değil'. İstedikleri gibi oynayacaklar, eski Türkiye kodlarıyla beraber hareket edecekler, biz hiçbir şey yapmayacağız öyle mi? Birçok dernek kapatıldı. Bana dediler ki 'Bu dernekler niye kapatıldı?' 'Alın, şu adamlarınız yüzünden.' Çok önemli bir mücadele gerçekleştirdiğimizi ve bu mücadelenin tek bir alanda yürümediğini ifade etmek istiyorum. Bu bizim mücadelemiz ama bunu terörden arındırabilme fırsatını ortaya koymak gerekir düşüncesi içerisindeyim."



-Türkiye'deki Suriyeliler



Türkiye'de 3 milyon 402 bin 808 Suriyeli bulunduğunu kaydeden Soylu, "Suriyeliler kayıt altındadır, sürekli güncellemeleri yapılmaktadır. Emniyet ile Göç İdaresi arasında bir entegrasyon sağlanacak. Göç İdaresi tamamen kendisine aldı. Bundan sonra bütün işlemler daha hızlı." dedi.



Belediye başkanlarının yurt dışına çıkışlarında izin alma şartına ilişkin bir soruya Soylu, "Bunlar yerel yönetici, uluslararası yönetici değil. Bana isterse kızsınlar. İzin vermiyor değiliz, veriyoruz. Partisini söylemeyeyim, ilçesini de söylemeyeyim, 2014'ten 2016'ya kadar, bu yasak gelene dek toplam 185 çıkış yapmış, 557 gün yurt dışında kalmış beyefendi." yanıtını verdi.



Süleyman Soylu, yüzlerce gün yurt dışına çıkan başka belediye başkanlarının da olduğuna dikkati çekerek, "Bunlar kamu yöneticisi. Bu bizim sorumluluğumuzda." diye konuştu. Soylu, AK Parti'li 347 belediye başkanına bin 388 gün, CHP'li 165 belediye başkanına 610 gün, MHP'li 48 belediye başkanına 188 gün yurt dışına çıkış izni verildiğini söyledi.



Ailevi nedenler ya da uluslararası toplantılara katılım konusunda belediye başkanlarının yurt dışına çıkışına izin verdiğini dile getiren Soylu, siyaset kurumunu halk nezdinde itibarlı tutmak zorunda olduklarının altını çizdi. Soylu, belediye başkanı yurt dışında olduğunda belediye hizmetlerinde aksamaların olabileceğine işaret etti.



-Bireysel silahlanma



Soylu, 2016 ve 2017 yıllarında polis bölgesinde bulundurma, taşıma ruhsatı, yivsiz tüfek olmak üzere toplam ruhsat verilme sayısının 233 binden 174 bine, oransal olarak yüzde 25'e düştüğünü anlatarak, jandarma bölgesindeki düşüşün yüzde 39 olduğunu kaydetti.



Bu konuda idari para cezalarını artırdıklarını, tüfekler için 200 lira olan cezayı 2 bin liraya çıkardıklarını anımsatan Soylu, ruhsatsız tüfek bulunduranlara kesilen cezanın 500 lira olduğunu söyledi.



Tüfeklerin kargoyla gönderilmesi konusunda tek tek araştırma yaptıklarını ifade eden Soylu, merdivenaltı üretime müdahale edildiğini kaydetti. İnternet satışları konusunda da tedbirler aldıklarını belirten Soylu, 55 internet sitesinin kapatıldığını, idari para cezaları kesildiğini bildirdi.



"Yeni sistem kuruyoruz"



Diyarbakır Belediyesi üzerinde yaptıkları araştırmada, belediye işçileri ve memurlardan "PKK'nın maaş kestiğini" gördüklerini anlatan Soylu, vergi veren vatandaşın hakkını korumanın görevleri olduğunu vurguladı.



İçişleri Bakanı Soylu, memuriyetle alakalı 54 bin 696 şahıs hakkında güvenlik soruşturması olduğunu, 11 bin 114 vatandaşın işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Soylu, yeni bir sistem kurduklarını, vatandaşı mağdur etmeden bir hafta, 10 gün içerisinde bunu bitirme fırsatlarının olacağını söyledi.



Soylu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin 2017 yılında 23 bin 896 asayiş olayına karıştığını, bunların polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam asayiş olayları içindeki oranının yüzde 1.45 olduğunu dile getirdi. Bu oranın 2016 yılında yüzde 1.56 olduğunu aktaran Soylu, bu konuyu sürekli takip ettiklerini, Göç Politikaları Kurulunun en önemli gündem maddelerinden birisinin de bu konu olduğunu söyledi.



(Sürecek)