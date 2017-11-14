2018 Yılı Bütçe Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyonda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2018 yılı bütçeleri ele alınacak.
Görüşmelerde ilk sözü alan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.