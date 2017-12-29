2018 Yılı Asgari Ücret Zammı Detayları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılı asgari ücret zammını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılı asgari ücret zammını açıkladı.
6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2018 asgari ücret zammı bugün Bakanlıkta saatler süren komisyon sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, tarafından açıklandı. Bu kapsamda asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak.
Ayrıca yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da şu şekilde:
"Bekar, çocuksuz - 1603
Evli, eşi çalışmayan - 1633,5
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6" - ANKARA