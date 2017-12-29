2018 Yılı Asgari Ücret Zammı Detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılı asgari ücret zammını açıkladı.



6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2018 asgari ücret zammı bugün Bakanlıkta saatler süren komisyon sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, tarafından açıklandı. Bu kapsamda asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak.



Ayrıca yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarlar da şu şekilde:



"Bekar, çocuksuz - 1603



Evli, eşi çalışmayan - 1633,5



Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4



Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2



Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6" - ANKARA