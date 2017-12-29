2018 Yılı Asgari Ücret Zammı Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2018 yılı asgari ücreti brüt 2 bin 29 TL. Net bin 603 TL'dir" dedi.



Merakla beklenen 2018 asgari ücret zammı açıklandı. Bakanlıkta saatler süren komisyon sonrası rakamları açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018'de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" şeklinde konuştu.



İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından imzalar atıldı. - ANKARA