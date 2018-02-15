2018 ve 2019'da Makine Alımlarında Kdv Almamayı Hedefliyoruz"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 2018 ve 2019'da makine ve teçhizat alımlarında KDV almamayı hedeflediklerini belirterek "Yeni düzenlemede inşallah her türlü yatırımda, makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız." dedi.