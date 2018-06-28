2018-TUS ve 2018-STS Başvuruları Başladı

2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 12 Ağustos yapılacak. Sınava başvurular, 28 Haziran-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

TUS VE STS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-TUS ve 2018-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarına başvurular, 5 Temmuz Perşembe gününe kadar elektronik ortamda yapılabilecek.

TUS NEDİR?

TUS, Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen ve başta hekimler olmak üzere yönetmelikte belirtilen meslek dallarının (biyologlar hariç olmak üzere, veteriner, diş hekimliği, kimya vb meslek mensupları) girebildiği bir sınavdır. İhtisas alanlarında uzman doktor yetiştirme amaçlı yapılan bir sınavdır. Bu sınavı kazananlara asistan (araştırma görevlisi) denir ve tüzükte belirtilen eğitim süresini doldurduktan sonra hekim bu bölümden mezun olur ve Uzman Doktor ünvanını kazanır. (Ör: Kardiyolog, Cerrahi, Dahiliye vb).

STS NEDİR?

STS Tıp Doktorluğu, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarında tıp eğitimini tamamlamış adayların diplomalarının denkliklerinin sağlanması amacıyla düzenlenen bir sınavdır.