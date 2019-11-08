2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı

08.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:56

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "1968'de ülkemizde bebek ölüm hızı binde 170'lerde iken 2018 yılına geldiğimizde binde 10'un altına, yüz binde 61 olan anne ölüm oranlarının ise son 15 yılda, yüz binde 13,6'ya düştüğünü belirtmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Nüfus Etütleri Enstitüsünce, TÜBİTAK 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının finansal olarak desteklediği "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması" (TNSA) sonuçlarının paylaşıldığı toplantı, Çankaya'da bir otelde düzenlendi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, HÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Banu Ergöçmen katıldı.

"TNSA, önemli bir yer tutuyor"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, yaptığı konuşmada, sadece sağlık alanında yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde kullanılmayan, aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede de anahtar rol oynayan, sağlık, nüfus ve sosyal politika alanında ülkelerin yürüttüğü programların değerlendirilmesine ve yeni stratejilerin oluşturulmasına kaynaklık eden sağlık göstergelerinin, büyük araştırmalar ve kayıt sistemlerinden elde edildiğini ifade etti.

Bu büyük araştırmaların başında, 90'ı aşkın ülkede sağlık ve nüfusla ilgili doğru ve ulusal düzeyde verilerin toplanmasını ve yayılmasını sağlayan Demografik ve Sağlık Araştırmaları'nın geldiğini belirten Meşe, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nın bu anlamda önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Meşe, HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsünce 1968'i takip eden 50 yıl içinde, 5 yıllık aralıklarla yapılan 11 TNSA'nın başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu araştırmaların, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, nüfus ve sağlık alanında karar vericiler, politikacılar ve araştırmacılara son derece zengin ve karşılaştırmalı bir demografik veri kaynağı sunduğunu kaydetti.

Sağlık alanında Türkiye'de son 50 yılda ciddi kazanımlar elde edildiğini belirten Meşe, şunları kaydetti:

"Bu araştırmaların ilkinin yapıldığı 1968'de, ülkemizde bebek ölüm hızının binde 170'lerde iken, 2018 yılına geldiğimizde binde 10'un altına, yüz binde 61 olan anne ölüm oranlarının ise son 15 yılda, yüz binde 13,6'ya düştüğünü belirtmekten mutluluk duyuyorum. Bakanlığımız, sunduğu hizmetlerin kalite ve standartlarını yükseltmek için tüm imkanları ve paydaşları ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokol ile gerçekleştirilen 2018 TNSA'nın sonuçlarının ülkemize önemli değerler katacağına olan inancımız tamdır."

"Bu rakam, müthiş bir rakam"

HÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de üniversitelerin gerçek görevlerinden birinin, devlete ve politika yapıcılara akademik bilgileri sunmak, onların doğru kararlar almasına ışık tutmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaptıklarının dünyada eşi ve benzeri bulunmadığını belirten Özen, bunların dünyaya anlatılması gerektiğini ifade etti.

Bu anlamda akademinin inandırıcılığının, siyasetin ve bürokrasinin inandırıcılığından daha önemli olduğunu vurgulayan Özen, "Bu çalışmada gösterildi ki yüzde 93 oranında Suriyeli mülteci hanım, doğumlarını bir hastanede gerçekleştirmiş. Bu rakam, müthiş bir rakam. Doğum sonrası kontrolleri de yüzde 90 oranında. Bu, neredeyse gelişmiş ülke vatandaşlarının ulaşabileceği bir rakam." dedi.

Özen, bugün son yolculuğuna uğurlanacak eski HÜ Rektörü Prof. Dr. Yüksel Bozer ile Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birini kuran Prof. Dr. İhsan Doğramacı'yı ve halk sağlığına olan yakınlığının şekillenmesine öncülük eden tüm hocalarını rahmetle, minnetle andığını söyledi.

Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Banu Ergöçmen ise araştırmayla elde edilen bilgilerin ve verinin; plan ve programların yapılmasında, stratejilerin belirlenmesinde, izleme ile akademik çalışmalarda yardımcı ve yol gösterici olmasını temenni etti.

Araştırma verisinin proje bitiminden hemen sonra herkesin kullanımına açılacağını belirten Ergöçmen, çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA