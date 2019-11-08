"2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı Katılımcılar ve protokol üyeleri Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin konuşması ANKARA - "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı" yapıldı.
08.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:07
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı
Katılımcılar ve protokol üyeleri
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin konuşması ANKARA - "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı" yapıldı.
Kaynak: AA
VİDEO: "2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ana Rapor Toplantısı"