2018, Türk Siyasetinde İlklerin Yılı Oldu

TÜRK siyasetinde 2018, birçok ilkin yaşandığı yıl olarak tarihe geçti. Parlamenter sistem yerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bırakırken, siyasi partiler arasındaki seçim ittifakları, iki sandıklı erken seçim 2018'de iz bırakan olaylar oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2018'in ilk günlerinde yaptığı 'ittifak' çağrısı ile haftalarca gündemin ilk sıralarında yer aldı. MHP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Bahçeli'nin açıklamasının yankıları yıl boyunca sürdü.

'İTTİFAK' DÜZENLEMESİ

2018'de ayrıca, siyasi partilerin genel seçimlerde 'ittifak' yapabilmesinin yolunu açan düzenleme, Mart ayında TBMM'de AK Prati ve MHP oylarıyla yasalaştı. Böylece Türkiye'de ilk kez siyasi partilerin seçim ittifakları yasal hale gelmiş oldu.

ERKEN SEÇİM KARARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni hükümet sisteminde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını ve 'Cumhur İttifakı' adı altında seçimlere AK Parti ile birlikte gireceklerini açıklamasının ardından, erken seçim söylentisi başladı. Bahçeli'nin çağrısı ile Meclis, 24 Haziran'da iki sandıklı erken seçim kararı aldı.

SİYASETTE YENİ İTTİFAKLAR OLUŞTU

Erken seçim kararının alınmasının ardından, AK Parti ve MHP ittifakına karşı farklı görüşte olan siyasi partiler arasında seçim ittifakı arayışları başladı. CHP ve yeni kurulan İYİ Parti arasında, 'Millet İttifakı' kuruldu.

8 PARTİLİ MECLİS

Seçim ittifaklarıyla birlikte TBMM'de 5 siyasi parti grup kurarken, 4 siyasi parti de temsil hakkını kazandı. 16 Nisan 2017'de düzenlenen referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 24 Haziran seçimleriyle birlikte resmen ve tam olarak yürürlüğe girdi.

YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI

24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin etti. Böylece Erdoğan, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olurken, kendisinin ikinci, yeni sistemde de ilk dönemine başladı.

Eski sistemde Bakanlar Kurulu'nun elinde bulunan yürütme yetkilerinin tamamı yeni sistemde Cumhurbaşkanına aktarıldı. Böylece Cumhuriyetin ilanından bu yana var olan Bakanlar Kurulu da tarihe karışmış oldu. Ayrıca kurulan hükümetin TBMM'den güvenoyu alma zorunluluğu da yeni sistemde kaldırılan bir diğer uygulama oldu. Yeni sistemde bakanlık sayısı azaltılarak 16'ya çekildi. Bazı bakanlıklar birleştirildi, bazıları kapatıldı ve bazılarının adı değiştirildi. Kapatılan bakanlıklar arasında yer alan Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir başkanlığa dönüştürüldü. - Ankara

Kaynak: DHA